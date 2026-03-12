Secretário Guto Silva recebe título de Cidadão Honorário de Foz do Iguaçu

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, foi agraciado com o título de Cidadão Honorário de Foz do Iguaçu em sessão solene na Câmara de Vereadores, nesta terça-feira (10). A honraria, proposta pelo vereador Evandro Ferreira, reconhece os serviços prestados pelo secretário ao desenvolvimento do município.

Ao receber a comenda, Guto Silva expressou seu orgulho e felicidade. “Estou muito orgulhoso e muito feliz de receber a maior homenagem dessa cidade que todos amamos”, afirmou.

Reconhecimento por serviços à “joia do Paraná”

Em seu discurso, o secretário destacou a importância estratégica de Foz do Iguaçu para o Estado. “Foz do Iguaçu é essa joia do Paraná, uma cidade que retrata o espírito paranaense de acolhimento, hospitalidade e de um povo que trabalha e quer seguir em frente”, declarou.

Guto Silva também ressaltou uma ligação pessoal profunda com o município. “Tenho uma identidade de alma com Foz. É o nosso cartão de visitas, a imagem de um Paraná que funciona, onde natureza, turismo e desenvolvimento caminham juntos”, completou.

Investimentos e uma parceria que gera resultados

O vereador Evandro Ferreira, autor da proposta de homenagem, lembrou a trajetória de apoio de Guto Silva à cidade, que remonta à sua passagem pela Casa Civil do Governo do Estado. “Desde a Casa Civil ele sempre priorizou Foz do Iguaçu pelo carinho que tem pela cidade”, afirmou Ferreira.

O parlamentar citou números concretos dessa parceria: “O Governo do Estado já liberou mais de R$ 400 milhões em investimentos para o município, e somente para a comunidade do Bubas são cerca de R$ 23,5 milhões”.

Para Ferreira, a colaboração frutífera deve continuar. “É um trabalho importante, conduzido pelo governador Ratinho Junior e com a liderança do Guto Silva na Secretaria das Cidades. Acredito que, num futuro não tão distante, ele continuará colaborando para o desenvolvimento da nossa cidade e do Paraná”, projetou.

A sessão solene consolidou um reconhecimento público à atuação de um gestor estadual que, segundo a Câmara Municipal, tem sido um parceiro fundamental para o progresso de Foz do Iguaçu.