Turismo de Experiência em Foz do Iguaçu recebe novamente o Selo Sesi ODS

Iniciativa do Sebrae/PR é reconhecida por promover o turismo sustentável e fortalecer o empreendedorismo regional

A Jornada de Desenvolvimento de Produtos Turísticos de Experiência, realizada pelo Sebrae/PR em Foz do Iguaçu, recebeu pelo segundo ano consecutivo o Selo Sesi ODS, reconhecimento que destaca práticas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e ao turismo responsável.

O projeto apoia empreendedores locais na criação de experiências autênticas, conectadas à cultura e identidade da Tríplice Fronteira, fortalecendo o turismo sustentável e criativo.

Segundo a consultora do Sebrae/PR, Maísa Silvestre, a conquista reforça a importância de pequenos negócios no desenvolvimento regional:

“A jornada é um case nacional de turismo responsável e criativo, que estimula a inovação e valoriza a cultura local”, destacou.

A gerente de Responsabilidade Social do Sesi Paraná, Aline Calefi, explica que o selo reconhece ações que atendem a pelo menos um dos 17 ODS. A Jornada contempla diretamente os ODS 8, 11, 16 e 17, relacionados a crescimento econômico, comunidades sustentáveis, governança e parcerias.

A última edição reuniu mais de 20 empreendedores, com mentorias e oficinas que resultaram em novas experiências turísticas. O encerramento ocorreu no Mercado Público Barrageiro, com festival gastronômico e rodada de Indicação Geográfica (IG) em parceria com Itaipu Binacional e Itaipu Parquetec.

Em 2025, Foz do Iguaçu segue em expansão turística, com mais de 3,3 milhões de visitantes até setembro, consolidando-se como um dos principais destinos do turismo de experiência no Paraná.