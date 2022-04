Turismo de Itaipu recebe mais de 8 mil visitantes no feriado de Tiradentes

O dia de maior movimento foi o sábado (23), com 3,2 mil visitantes. Complexo Turístico preparou uma operação especial para o feriado, com reforço de equipe e mais horários.

Os atrativos turísticos da Itaipu Binacional (margem brasileira) receberam 8.412 visitantes no feriado prolongado de Tiradentes, de 21 a 24 de abril. O passeio mais procurado foi o Itaipu Panorâmica, com 5,9 mil turistas. O sábado (23) foi o dia de maior movimento, com 3,2 mil visitantes. Os números superaram a previsão de 6 mil pessoas nos quatro dias.

De acordo com Complexo Turístico Itaipu (CTI), responsável pela gestão do turismo na empresa, a maioria dos turistas veio do Paraná (3,9 mil), seguido de São Paulo (2,3 mil) e Santa Catarina (731). Além do Brasil, visitaram a usina moradores da Argentina, Chile, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, China, França, Colômbia e Suíça.

O CTI preparou uma operação especial para o feriado de Tiradentes, com reforço de equipe e mais horários.

Atualmente, o portfólio do CTI conta com cinco passeios: a Itaipu Panorâmica (o mais procurado), o Itaipu Especial (que inclui área técnica), a Itaipu Iluminada (às sextas-feiras e sábados), o Refúgio Biológico Bela Vista (RBV) e o Itaipu By Bike (com ciclovias e trilhas dentro da usina).

Moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao lago de Itaipu não pagam ingresso, mediante apresentação de documento com nome, que comprove residência, como título de eleitor, contas em geral, entre outros. É necessário fazer reserva pelo telefone (45) 3576-7000 ou WhatsApp (45) 99131-9119. Menores de 18 anos podem apresentar comprovante no nome dos pais.

Mais informações e reservas podem no site: www.turismoitaipu.com.br.

Feriado movimentado

Dados da Prefeitura de Foz do Iguaçu mostram que os quatro dias de feriado prolongado foram bastante movimentados na Tríplice Fronteira, com visitação acima da expectativa. A ocupação dos hotéis chegou a 93%, com média de 88,6% – ante a estimativa de 74,1%. O Parque Nacional do Iguaçu, principal atrativo da região, recebeu 24.297 visitantes.

Créditos: Kiko Sierich/PTI.