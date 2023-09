Turismo em IB cresceu 21% em relação a 2022 no feriado

O Complexo Turístico Itaipu (CTI) divulgou o balanço e o crescimento do turismo para o Dia da Independência nesta segunda-feira (11).

De 7 a 10 de setembro, as atrações da Binacional registraram um total de 9,6 mil visitantes, ou seja, um aumento de 21,12% em relação ao ano passado.

Portanto, segundo o gerente do CTI, Marcelo Giongo, um dos motivos do grande aumento nos números da usina é a proximidade dos feriados prolongados.

O destaque foi a “Itaipu Panorâmica” onde era possível passear pela parte externa da usina e parar em mirantes, que atraiu 6.969 visitantes.

No passeio Itaipu Especial, que leva turistas ao interior da barragem, registrou 1.148 ingressos.

Vale ressaltar, outro destaque foi o movimento Itaipu Iluminada, que contou com show de música e luzes no mirante central.

A atração, que aconteceu no dia 7, atraiu 837 visitantes. O Refúgio Biológico Bela Vista (RBV) recebeu 521 visitantes, em suma, durante os quatro dias do feriado.

Para Marcelo Giongo, a crescente demanda por Itaipu sinaliza a evolução do setor turístico da Binacional, que está criando novos atrativos turísticos e investindo em infraestrutura para atendê-los adequadamente.

“O movimento superou nossas expectativas de 8.500 visitantes. “Este número excepcional de visitantes mostra o interesse do público em explorar as atrações que oferecemos”, afirmou.

O Complexo Turístico Itaipu atende diariamente (com exceção da RBV, que fecha às terças-feiras) e moradores das cidades vizinhas tem gratuidade nos passeios Itaipu Panorâmica e Refúgio Biológico.

Mas, as reservas devem ser feitas pelo WhatsApp (45) 99131-9119 e a entrada retirada até 30 minutos antes do passeio com apresentação do comprovante de residência.

Fonte: Imprensa Itaipu Binacional;