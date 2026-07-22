UNILA abre inscrições para o Mestrado Profissional em Educação com 31 vagas

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) iniciou o processo seletivo para o Mestrado Profissional em Educação (PPGEDU). O programa oferece 31 vagas para alunos regulares, com início das aulas previsto para 2027. As oportunidades são voltadas a profissionais que atuam na educação básica e no ensino superior.

O curso é totalmente gratuito e as vagas estão divididas em duas linhas de pesquisa principais: Teorias, políticas e práticas de educação e Metodologias e processos de ensino e aprendizagem. O prazo para cumprir a primeira etapa da seleção encerra-se no dia 14 de agosto.

Público-alvo e requisitos de participação

O processo seletivo prioriza licenciados e profissionais que já atuam na área educacional. Professores da Educação Básica que desejam aperfeiçoar suas práticas pedagógicas são o foco central, mas a seleção também permite a participação de:

Gestores, administradores e docentes em exercício na Educação Básica.

Profissionais de secretarias de educação e entidades de apoio (ONGs, centros de reabilitação e cursinhos populares).

Docentes e técnicos do Ensino Superior, desde que o projeto de pesquisa seja aderente à área de concentração do programa.

Para efetivar a inscrição, é necessário possuir graduação completa até fevereiro de 2027 e comprovar o exercício profissional no momento da candidatura.

Distribuição de vagas e ações afirmativas

A UNILA mantém seu compromisso com a diversidade e a integração regional. Do total de vagas, 50% são destinadas a brasileiros e os outros 50% a candidatos de países da América Latina e Caribe.

O edital reserva pelo menos 14 vagas para a Política de Ação Afirmativa. Esse grupo abrange pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas), indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas trans, refugiados ou portadores de visto humanitário. Além disso, o programa prevê vagas adicionais específicas para garantir a representatividade desses grupos.

Etapas do processo seletivo

A inscrição ocorre em dois momentos obrigatórios. Primeiro, o candidato deve obter uma carta de anuência de até quatro docentes credenciados no programa. Com esse documento em mãos, a segunda etapa consiste no registro formal pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

A seleção é composta por três fases de caráter eliminatório e classificatório:

Prova escrita. Avaliação do pré-projeto de pesquisa. Entrevista presencial ou remota.

O edital completo e os anexos necessários para a candidatura podem ser acessados pelo link oficial do Mestrado em Educação.

Oportunidades para alunos especiais em Engenharia e História

Além do mestrado regular, a UNILA disponibiliza vagas para alunos especiais em outras áreas de pós-graduação, permitindo cursar disciplinas isoladas.

Mestrado em Engenharia Civil As inscrições para disciplinas específicas do PPGECI estão abertas até o dia 23 de julho. Os detalhes sobre o semestre 2026.2 podem ser consultados no Edital de Engenharia Civil.

Mestrado em História Candidatos interessados em cursar matérias no PPGHIS têm até o dia 26 de julho para realizar a inscrição. As informações completas estão disponíveis no Edital de História.