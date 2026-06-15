Unioeste abre 40 vagas para pós-graduação em Psicologia com bolsa de R$ 3,1 mil

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), por meio do Campus de Foz do Iguaçu, está com inscrições abertas para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Psicologia na Saúde Pública. O processo seletivo oferece 40 vagas e é uma excelente oportunidade para profissionais que buscam especialização com suporte financeiro.

Os candidatos selecionados contarão com uma bolsa de auxílio mensal no valor de R$ 3.169,00. O benefício será concedido por um período de dois anos, garantindo condições para que o profissional se dedique integralmente à formação teórica e prática.

Público-alvo e objetivos do curso

A especialização é voltada para profissionais de nível superior graduados em Psicologia. Embora as inscrições sejam amplas, o edital estabelece prioridade para pessoas formadas nos últimos três anos. O início das atividades acadêmicas está previsto para agosto de 2026.

Segundo a coordenadora da pós-graduação, Luciana Aparecida Fabriz, o curso chega à sua terceira edição focado em conectar o conhecimento técnico-científico à realidade dos serviços públicos. Além das aulas, os estudantes desenvolvem um trabalho de conclusão baseado em problemas reais identificados durante o cotidiano profissional.

Estrutura acadêmica e atuação prática

O curso possui uma carga horária intensa de 44 horas semanais, estruturada para oferecer uma experiência completa de imersão na área da saúde. A divisão das atividades ocorre da seguinte forma:

30 horas semanais de atividades práticas supervisionadas em unidades de saúde.

10 horas semanais de aulas teóricas presenciais no campus da Unioeste.

4 horas semanais destinadas à orientação individual.

A experiência prática é um dos pilares do programa. Os alunos atuarão diretamente nas Unidades de Atenção Primária à Saúde e em equipamentos de Saúde Mental da Atenção Secundária, como o CAPSi, CAPS II, CAPS AD, Ambulatórios de Saúde Mental e CER IV. Em alguns momentos, as atividades também poderão ser realizadas no Serviço-Escola de Psicologia da instituição.

Inscrições e prazo final

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet até o dia 30 de junho. O processo é feito por meio do preenchimento de um formulário eletrônico no sistema oficial da universidade.

Para garantir a participação, o candidato deve acessar o link oficial do sistema de gestão: https://midas.unioeste.br/sgps/#/home.