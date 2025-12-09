Urbia+Cataratas renova apoio ao Projeto Onças do Iguaçu e anuncia nome da nova onça-pintada do Parque Nacional do Iguaçu

A Urbia+Cataratas anunciou a renovação do apoio ao Projeto Onças do Iguaçu para o ano de 2026, com investimento de R$ 350 mil. O anúncio foi feito durante o evento do Dia Nacional da Onça-Pintada, realizado em 29 de novembro, e incluiu a revelação do nome da nova onça-pintada registrada no Parque Nacional do Iguaçu: Taupá.

Investimentos em conservação da onça-pintada

Para 2026, o aporte será dividido da seguinte forma:

R$ 300 mil destinados às ações diretas de conservação da espécie

R$ 50 mil para o projeto Crocheteiras da Onça, que gera renda para artesãs da região com a produção de amigurumis inspirados no felino

Desde 2024, já foram investidos R$ 3,9 milhões pela concessionária em parceria com o ICMBio.

Selo “Empresa Amiga da Onça”

Durante o evento, a Urbia+Cataratas recebeu o selo “Onça-pintada”, o nível mais alto do programa Empresa Amiga da Onça, que reconhece instituições que se destacam na conservação ambiental e no engajamento com comunidades locais.

Taupá: a nova onça-pintada do Parque Nacional do Iguaçu

O novo filhote foi registrado em fevereiro de 2025 e é filho da fêmea Angá. Em setembro, foi confirmado como macho e, em novembro, recebeu o nome Taupá, escolhido por votação popular.

A votação contou com mais de mil participantes. Os nomes concorrentes foram:

Taupá – 37% dos votos (vencedor)

Ñandu – “vento forte”, em guarani

Arandu – “sábio”

O nome homenageia o cacique indígena Taupá, conhecido como “Rei das Cataratas do Iguaçu”, e seu filho Miguel Taupá.

Conservação e equilíbrio ambiental

O nascimento e o registro de novos filhotes de onça-pintada indicam um ambiente equilibrado no Parque Nacional do Iguaçu. Como espécie no topo da cadeia alimentar, a presença do felino é um dos principais sinais da saúde do ecossistema.

O trabalho é resultado da parceria entre:

Projeto Onças do Iguaçu

ICMBio

Urbia+Cataratas

Comunidades lindeiras

Sobre o Parque Nacional do Iguaçu

O Parque Nacional do Iguaçu é gerido pelo ICMBio e tem a visitação turística administrada pela Urbia+Cataratas. Reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, o parque é referência em turismo sustentável.

Em 2025, foi eleito pelo Tripadvisor como a melhor atração turística do Brasil e da América do Sul, além de figurar entre as 25 melhores atrações do mundo no prêmio Travellers’ Choice – Best of the Best.

Créditos

📷 Imagens da onça: Projeto Onças do Iguaçu

📷 Imagens do evento: Willian Muralo – Urbia Cataratas / Parque Nacional do Iguaçu / Eagle Eye Company

Mais informações

cataratasdoiguacu.com.br

contato@catarataspni.com.br