Vila C em Foz do Iguaçu recebe festival gratuito com cinema, música e criação de mini agrofloresta

A Associação de Moradores da Vila C Velha, em Foz do Iguaçu, sedia neste sábado, 18 de abril, a primeira edição do Festival Vila Viva: Mão na Massa e Cultura Comunitária. O evento gratuito busca revitalizar o espaço externo da associação com a implantação de uma mini agrofloresta e diversas atividades artísticas.

A iniciativa é promovida pelo Projeto Rumos Cidadania Criativa e pelo Cine Verde em Bici. A ação integra as aulas práticas do curso gratuito de Permacultura e Sustentabilidade, oferecido para a comunidade local.

O objetivo principal do festival é fortalecer o vínculo dos moradores com o espaço comunitário. A proposta incentiva o cuidado coletivo e transforma o local em um ponto de encontro, aprendizagem e convivência.

Preparo do solo e práticas sustentáveis

Durante o evento, os participantes terão uma aula prática de preparação do solo. Esta é a etapa inicial para a criação da mini agrofloresta no local, promovendo o contato direto com a terra e a educação ambiental.

A atividade será conduzida pela facilitadora Adrielle Chiceri, com o apoio de integrantes da Horta Comunitária Agroflorestal. Paralelamente, o público poderá conferir exposições de artesanato e peças de costura criativa produzidas pelas turmas do projeto.

Cinema, música e intervenções artísticas

A programação cultural inclui um almoço comunitário e uma sessão especial do Cine Verde em Bici. Este projeto de cinema itinerante exibirá conteúdos sobre quintais produtivos e hortas comunitárias, seguidos de um bate-papo com os presentes.

O festival também contará com apresentações musicais, discotecagem e momentos de poesia. Entre as atrações confirmadas estão os produtores culturais Mano Zeu e JeckerSul, além do músico Paulinho do Samba. Artistas visuais farão intervenções de graffiti ao vivo durante toda a ação.

Conheça os realizadores

O Rumos Cidadania Criativa faz parte do Projeto Aprendendo a Viver, apoiado pela Itaipu Binacional. A iniciativa oferece cursos gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade social, focando na geração de renda através da economia criativa.

Já o Cine Verde em Bici promove exibições audiovisuais em espaços públicos, sempre abordando temas socioambientais e práticas de sustentabilidade.

Serviço

Evento: Festival Vila Viva: Mão na Massa e Cultura Comunitária Data: 18 de abril, sábado Horário: Das 09h às 15h para a programação oficial, com confraternização até as 18h Local: Associação de Moradores da Vila C Velha Endereço: Rua Vila Velha, 48, Itaipu C, Foz do Iguaçu Entrada: Gratuita e aberta ao público