Visit Iguassu fortalece governança e apresenta resultados recordes no primeiro semestre de 2026

O Visit Iguassu realizou, na última quinta-feira (23), a 2ª Reunião Extraordinária Conjunta dos seus Conselhos Diretor, Deliberativo e Fiscal. O encontro foi estratégico para a definição da nova composição da gestão e para a análise do desempenho institucional, que registrou avanços significativos na captação de eventos e no impacto econômico para Foz do Iguaçu.

Durante a reunião, foram oficializadas as atualizações nos conselhos para a gestão 2026-2027. O objetivo da nova estrutura é garantir a continuidade das ações que posicionam o Destino Iguaçu como referência global no turismo.

Nova composição dos Conselhos da Entidade

A estrutura de governança passa a contar com lideranças de diversos setores da hotelaria, gastronomia e serviços turísticos:

Conselho Diretor: O grupo é liderado pelo presidente Wolney Biesdorf (WRB Turismo) e pelo vice-presidente Yuri Benites (Itaipu Parquetec). A diretoria conta ainda com Willian Lass (Financeiro), Thiago Raffagnin (Administrativo), Moacir dos Santos (Eventos) e Anderson Voltolini (Lazer).

Conselho Deliberativo: A presidência fica sob a responsabilidade de Jaime Mendes (Del Rey Quality Hotel). Os membros titulares incluem Felipe Gonzalez, Jurema Fernandes e Nilton de Nadai.

Conselho Fiscal: Composto pelos titulares Marta Oliveira, André Terrengui e Sabrina Akl, com Laércio Machado como suplente.

Impacto econômico e captação de eventos no primeiro semestre

Os números do primeiro semestre de 2026 consolidam a eficiência da entidade no segmento MICE (reuniões, incentivos, congressos e eventos). Foram captados 20 novos eventos, com expectativa de atrair mais de 15 mil participantes.

Essa movimentação deve gerar um impacto direto de R$ 84,5 milhões na economia local. Além da captação própria, o Visit Iguassu prestou apoio institucional a outros 30 eventos realizados na cidade.

No setor de lazer, a entidade promoveu 29 ações de mercado, incluindo feiras e workshops. Essas atividades capacitaram mais de 1,3 mil agentes de viagens em mercados nacionais e internacionais, ampliando a prateleira de produtos do destino.

Alcance digital e presença na mídia

A estratégia de comunicação e marketing alcançou resultados expressivos, impactando mais de 15 milhões de pessoas por meio de campanhas digitais e colaborações com produtores de conteúdo.

O relacionamento com a imprensa resultou em 712 inserções noticiosas, o que equivale a R$ 144,5 milhões em mídia espontânea. Paralelamente, a base de associados cresceu, encerrando o período com 142 empresas integradas à instituição.

Metas para o segundo semestre de 2026

O planejamento estratégico para os próximos seis meses prevê a manutenção do crescimento. Entre as metas estabelecidas, destacam-se a captação de pelo menos 15 novos eventos e a capacitação de mais 1,7 mil profissionais do setor.

Para o presidente Wolney Biesdorf, os indicadores refletem a força do trabalho integrado. Segundo o executivo, a união entre a equipe, conselhos e a Gestão Integrada do Turismo é o que permite gerar novas oportunidades e fortalecer toda a região trinacional.

Créditos das Fotografias: Bruna Nieradka | Visit Iguassu