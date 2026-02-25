Visit Iguassu inicia 2026 com agenda intensa de promoção e captação de negócios

O Visit Iguassu começou o ano em ritmo acelerado, com uma série de ações estratégicas voltadas para a promoção do Destino Iguaçu e a geração de novos negócios para o turismo regional. A agenda de janeiro e fevereiro combina participação em feiras internacionais, apoio a produções de mídia, ações com influenciadores digitais e o fortalecimento da rede de associados.

O presidente do Instituto, Wolney Biesdorf, ressalta a importância do trabalho integrado. “Começamos 2026 com uma agenda muito consistente, atuando simultaneamente em mercados nacionais e internacionais, no lazer e no segmento de eventos. Esse trabalho contínuo é essencial para manter o Destino Iguaçu competitivo e atrativo”, afirma.

Fortalecimento no mercado internacional

A presença em feiras internacionais foi uma das prioridades do início do ano. A equipe do Visit Iguassu marcou presença na FITUR, Feira Internacional de Turismo de Madri, na Espanha, entre 21 e 25 de janeiro.

A agenda internacional continua agora com a participação na BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa, em Portugal, que acontece de 25 de fevereiro a 1º de março. Essas participações são fundamentais para consolidar a imagem do destino nos mercados europeus e abrir novas oportunidades.

Ações de marketing e visibilidade digital

Para ampliar a exposição do destino, o Instituto tem apoiado produções de grande alcance. Entre 9 e 13 de fevereiro, foi realizada em Foz do Iguaçu a gravação do programa “Pesadelo na Cozinha”, da Band, com apoio logístico e de promoção do Visit Iguassu.

Paralelamente, duas ações com influenciadores digitais estão em andamento para potencializar a visibilidade online:

Influencers Experience com Priscilla Freire (22 a 27 de fevereiro)

(22 a 27 de fevereiro) Influencers Experience com Love Travelers (25 a 28 de fevereiro)

Captação de eventos e relacionamento corporativo

No segmento de turismo de negócios (MICE), os resultados já começam a aparecer. Apenas nos dois primeiros meses de 2026, o Visit Iguassu captou cinco novos eventos que acontecerão na cidade entre este ano e 2027.

Juntos, esses eventos devem reunir aproximadamente 4.900 participantes e gerar uma receita estimada de R$ 25,7 milhões para a economia local, fortalecendo hotéis, restaurantes, transporte e serviços.

Para ampliar ainda mais essa frente, o Instituto esteve presente no Show Rural Coopavel, em Cascavel (PR), e participará do LACTE – Latin America Corporate Travel & Events Experience, em São Paulo, nos dias 23 e 24 de fevereiro.

Ciclo de workshops com proprietários

Uma das principais iniciativas de relacionamento para 2026 é a realização de uma série de workshops com os proprietários do Visit Iguassu em mercados emissores estratégicos. O cronograma do primeiro semestre é intenso:

Mercado Nacional:

Curitiba (10/03), Londrina (11/03) e Maringá (12/03)

Florianópolis (07/04) e Porto Alegre (08/04)

Rio de Janeiro (16/06), Goiânia (17/06) e São Paulo (18/06)

Mercado Internacional (Argentina):

Córdoba (12/05), Mendoza (13/05) e Buenos Aires (14/05)

Esses encontros têm como objetivo alinhar estratégias, apresentar novidades do destino e fortalecer a parceria com os principais vendedores do produto Iguaçu.