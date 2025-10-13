Visit Iguassu reforça presença internacional e regional em grandes feiras de turismo

Instituto promove o Destino Iguaçu na IMEX America, ABAV Expo e FITPAR, ampliando conexões globais e consolidando a região trinacional no mapa do turismo mundial

O Visit Iguassu encerrou uma intensa agenda de promoção internacional e regional, com participações estratégicas em três dos maiores eventos de turismo do continente: a IMEX America, em Las Vegas (EUA); a ABAV Expo, no Rio de Janeiro; e a FITPAR, em Assunção (Paraguai).

Os setores de MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), Visitors e a Diretoria Executiva do instituto representaram o Destino Iguaçu em diferentes palcos, apresentando seus atrativos e diferenciais para públicos voltados ao lazer, turismo de eventos e negócios.

🇺🇸 IMEX America 2025: o Destino Iguaçu nos holofotes do turismo mundial

De 7 a 9 de outubro de 2025, o Visit Iguassu participou da IMEX America, maior feira global do segmento MICE, realizada em Las Vegas.

O instituto foi representado por Edimar Rockembach, do setor de MICE, que integrou o estande da Embratur e conduziu uma mesa de negócios exclusiva para Foz do Iguaçu.

Durante o evento, o Visit Iguassu realizou três apresentações institucionais do destino e 31 reuniões individuais com compradores e tomadores de decisão de todo o mundo, reforçando o potencial da região trinacional como referência em hospitalidade, estrutura e experiências únicas para eventos corporativos e de incentivo.

“A IMEX America é uma vitrine mundial do turismo de eventos. Nossa participação mostra que Foz do Iguaçu tem estrutura e diferencial competitivo para receber encontros internacionais de grande porte”, destacou Edimar Rockembach.

🇧🇷 ABAV Expo 2025: integração nacional e fortalecimento de parcerias

De 8 a 10 de outubro, o Visit Iguassu também esteve presente na ABAV Expo 2025, realizada no Riocentro, no Rio de Janeiro — o maior encontro do turismo da América Latina.

O presidente Jaime Mendes e a diretora executiva Elaine Tenerello representaram o instituto em um evento que reuniu mais de 40 mil visitantes, 2 mil marcas expositoras e 437 estandes.

A ABAV Expo consolidou-se como espaço estratégico para ampliar relacionamentos com operadoras, agentes de viagens e gestores públicos, reforçando o papel de Foz do Iguaçu como um dos principais destinos turísticos do Brasil e da América do Sul.

🇵🇾 FITPAR 2025: integração regional e turismo de fronteira em destaque

O Visit Iguassu também participou da FITPAR 2025 (Feira Internacional de Turismo do Paraguai), em Assunção, representado por Luiza Mello, do setor de Visitors.

A feira é o principal evento turístico do país vizinho e tem como foco fortalecer a integração dos destinos do Mercosul, estimular negócios e divulgar novas experiências regionais.

Além de apresentar as novidades do Destino Iguaçu, o Visit acompanhou palestras e rodadas de negócios que abordaram tendências e oportunidades do turismo regional e internacional.

🗣️ Fortalecimento do Destino Iguaçu

Para o presidente do Visit Iguassu, Jaime Mendes, a presença nas três feiras reafirma o papel estratégico da instituição na promoção internacional do destino:

“A participação nessas feiras reforça o posicionamento do Visit Iguassu como referência na promoção do turismo de lazer, negócios e eventos. Estar presente na IMEX America, na ABAV Expo e na FITPAR demonstra a força do Destino Iguaçu e o comprometimento do nosso instituto em conectar Foz do Iguaçu aos grandes mercados emissores, ampliando oportunidades para nossos associados e para toda a região trinacional.”

📍 Sobre o Visit Iguassu

O Visit Iguassu é o instituto responsável pela promoção institucional e comercial do Destino Iguaçu, que abrange as cidades de Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina).

A entidade atua em parceria com o setor público e privado para impulsionar o turismo de lazer, eventos e negócios, posicionando a região trinacional entre os principais destinos turísticos das Américas.