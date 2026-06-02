Wonder Park Foz amplia operação e passa a abrir todos os dias a partir de junho

O complexo turístico Wonder Park Foz inicia uma nova fase em sua operação para oferecer mais flexibilidade aos visitantes. A partir do dia 1º de junho, o atrativo passa a funcionar todos os dias da semana, facilitando o planejamento de moradores e turistas que desejam explorar as experiências do parque durante sua estadia em Foz do Iguaçu.

A decisão atende a uma demanda crescente do público por maior liberdade na organização de roteiros de viagem. Com a abertura diária, o empreendimento busca garantir que o turista tenha acesso às atrações em qualquer data, sem restrições de dias de fechamento.

Foco na experiência do visitante e flexibilidade no roteiro

Segundo Leonardo Tiano, gerente de marketing do Wonder Park Foz, a mudança é estratégica para o fortalecimento do destino. Ele destaca que Foz do Iguaçu recebe fluxo intenso de visitantes nacionais e estrangeiros durante todo o ano, e a disponibilidade diária oferece a comodidade e segurança necessárias para que cada pessoa monte sua programação da maneira que preferir.

A medida também foi estruturada pensando na logística de grupos e famílias. O diretor-geral, Murilo Candido, reforça que o objetivo é tornar o complexo uma opção presente durante toda a permanência do turista na cidade. Além de beneficiar o público final, a nova operação fortalece agências e operadoras, que ganham mais liberdade para comercializar os atrativos em pacotes personalizados.

Novos horários de funcionamento das atrações

Com a transição para a operação diária, o Wonder Park Foz estabeleceu novos horários de funcionamento para suas unidades. O complexo como um todo opera das 14h às 22h, mas os horários específicos por atração garantem uma jornada completa de entretenimento:

Bonnie’s Burger: Das 12h às 22h.

Das 12h às 22h. Movie Cars: Das 14h às 22h.

Das 14h às 22h. Big Land: Das 14h às 22h.

Das 14h às 22h. Lumina Park: Das 19h30 às 22h.

Das 19h30 às 22h. Show das Águas: Apresentação única às 20h30.

Para Maria Luiza Borges, coordenadora comercial do parque, essa padronização traz praticidade operacional. A abertura constante permite que parceiros comerciais ajustem itinerários respeitando o tempo e os interesses específicos de cada cliente, tornando a experiência em Foz do Iguaçu ainda mais completa.

Regras de acesso e ingressos após às 17h

O complexo também reforça orientações importantes sobre o acesso às suas dependências. A hamburgueria temática Bonnie’s Burger mantém o acesso livre e sem necessidade de ingresso até às 17h. Após esse horário, a entrada é permitida apenas para visitantes que possuam os ingressos nas modalidades Combo, Trio ou Passaporte.

A regra é semelhante para as atrações Movie Cars e Big Land: é possível adquirir o acesso individual até às 17h. No período noturno, a entrada ocorre exclusivamente por meio de combos que incluam o Show das Águas ou pelos pacotes Trio e Passaporte.

Com essas atualizações, o Wonder Park Foz consolida sua proposta de unir gastronomia, tecnologia e entretenimento imersivo, reafirmando seu compromisso de ser um dos principais polos de diversão para todas as idades na Terra das Cataratas.