Yoga & Café: uma manhã de autocuidado e celebração no Atlantic Cafe

Se você já pensou em começar o dia de um jeito mais leve e consciente, esse convite é para você.

As duas primeiras edições do evento Yoga & Café – Rituais da Manhã foram um sucesso e reuniram mulheres em momentos especiais de presença, conexão e energia feminina. A proposta do encontro é simples e poderosa: desacelerar, cuidar do corpo e da mente e compartilhar uma manhã inspiradora.

Neste mês dedicado às mulheres, o Atlantic Cafe, em parceria com a Associação de Yoga Rudraksha de Foz do Iguaçu, realiza a 3ª edição do evento, criando mais uma oportunidade para celebrar o autocuidado e a convivência.

A experiência começa com uma prática de yoga matinal, conduzida de forma acessível para todos os níveis, seguida por um café da manhã preparado com itens selecionados. É um momento para respirar, se reconectar e aproveitar a companhia de outras mulheres em um ambiente acolhedor e inspirado na Mata Atlântica!

Mais do que uma aula, o encontro propõe um pequeno ritual para começar o dia com intenção, leveza e presença.

Detalhes do evento

📅 Domingo, 15 de março

🕡 A partir das 6h45

📍 Atlantic Café – Foz do Iguaçu

O valor do ingresso é de R$100, incluindo prática de yoga (1h), tapete disponível no local, degustação de Café e Café da manhã.

Inscrições:

https://www.sympla.com.br/evento/3a-edicao-yoga–cafe—rituais-da-manha-mes-das-mulher/3339204

Também é possível garantir a vaga via PIX (45991011502 – Atlantic Cafe), enviando o comprovante para (41) 99261-2808 (Atlantic Cafe).

As vagas são limitadas.