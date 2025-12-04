Associação de Catadores de Recicláveis de Kaloré: impacto social e ambiental apoiado pela Itaipu

Associação de Catadores de Recicláveis de Kaloré é o tema do episódio 34 da websérie Investindo em Pessoas, da Itaipu Binacional, e representa um exemplo inspirador de transformação social, geração de renda e cuidado com o meio ambiente.

Localizada em Kaloré, no Paraná, a associação reúne trabalhadores que encontraram na reciclagem não apenas um meio de sobrevivência, mas uma forma de promover dignidade, sustentabilidade e impacto positivo na comunidade.

Desde o início de sua atuação, o grupo teve de lidar com limitações estruturais que dificultavam o trabalho diário e comprometiam a renda das famílias envolvidas. A falta de equipamentos adequados, de espaço protegido e de condições adequadas de operação tornava a rotina cansativa, insegura e pouco produtiva.

No entanto, essa realidade mudou com o apoio do programa Itaipu Mais que Energia, uma iniciativa da Itaipu Binacional voltada ao fortalecimento de projetos sociais e socioambientais em todo o território.

Apoio que transforma realidades

Por meio do programa, a Associação de Catadores de Recicláveis de Kaloré recebeu um conjunto essencial de equipamentos que revolucionou sua dinâmica de trabalho. Caminhão para transporte de materiais, esteira de separação, balança profissional, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformes novos passaram a fazer parte da rotina dos trabalhadores.

Esses recursos elevaram significativamente a produtividade e garantiram mais segurança, conforto e organização. Hoje, os trabalhadores não precisam mais deixar materiais recicláveis expostos na rua, enfrentando sol, chuva e condições insalubres. Agora, há estrutura adequada, proteção e condições dignas para desenvolver o trabalho na Associação Kaloré.

Essa mudança reflete diretamente na qualidade de vida das famílias envolvidas. A regularidade na separação, no armazenamento e no transporte dos resíduos melhora a eficiência do processo e aumenta o rendimento financeiro da associação. Além disso, a estrutura organizada proporciona um ambiente mais seguro e acolhedor, fortalecendo a autoestima e o senso de pertencimento dos catadores.

Educação ambiental: um impacto que vai além do galpão

O trabalho da Associação de Catadores de Recicláveis de Kaloré tem um alcance que ultrapassa os limites do galpão. O espaço recebe visitas de estudantes, professores e membros da comunidade local, que aprendem sobre a importância da separação correta dos resíduos e sobre o ciclo da reciclagem.

Crianças e adolescentes vivenciam na prática o impacto das ações ambientais e levam o aprendizado para casa, influenciando pais, responsáveis e vizinhos. Esse movimento educativo tem efeito multiplicador, pois reforça hábitos sustentáveis e fortalece a consciência ambiental em toda a comunidade.

Ao entender o papel da reciclagem na saúde pública, na limpeza urbana e na preservação do planeta, os moradores passam a colaborar mais ativamente, separando resíduos, reduzindo o lixo enviado ao aterro e contribuindo para o trabalho dos catadores.

Reciclagem como renda, dignidade e sustentabilidade

A reciclagem desempenha um papel fundamental na vida das famílias que fazem parte da associação. Ela se traduz em renda, autonomia e possibilidade de um futuro mais estável. Cada material coletado, separado e vendido representa uma oportunidade de sustento e de fortalecimento da economia local.

Além disso, a reciclagem contribui diretamente para a manutenção da cidade limpa, para a redução de resíduos e para a preservação ambiental.

Quando a população participa — separando corretamente seus resíduos e apoiando os catadores — todos ganham: a cidade, o meio ambiente e as famílias que dependem dessa atividade.

A atuação da associação Kaloré também ajuda a reduzir a quantidade de lixo nos aterros sanitários, minimiza o impacto ambiental e colabora com as políticas públicas de saneamento e gestão de resíduos sólidos. É um trabalho que une responsabilidade social, geração de renda e compromisso com a natureza.

Investindo em Pessoas: dando visibilidade ao que importa

O episódio da websérie Investindo em Pessoas dedicado à Associação de Catadores de Recicláveis de Kaloré está disponível no canal da Itaipu Binacional no YouTube. A produção destaca histórias reais de trabalhadores que encontraram no trabalho social e colaborativo uma nova perspectiva de vida.

A websérie vai ao ar semanalmente, sempre às quartas-feiras, tanto no canal oficial da Itaipu quanto nas redes dos 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental, iniciativa conjunta da Itaipu e do Itaipu Parquetec. Esses núcleos têm como objetivo fortalecer a governança participativa e promover projetos de impacto social e ambiental em diferentes regiões.

Produzida pela Video Up, contratada da Comunicação Social da Itaipu, a obra conta com o apoio da Diretoria Geral e da Diretoria de Coordenação da Binacional. A proposta é mostrar, por meio de histórias reais, como o investimento em pessoas transforma comunidades inteiras e cria oportunidades que mudam vidas.

Para assistir ao episódio completo, acesse o canal da Itaipu no YouTube e acompanhe mais essa história inspiradora que mostra como a reciclagem, quando valorizada, gera dignidade, futuro e sustentabilidade.

Fonte: Imprensa IB.

Saiba mais!