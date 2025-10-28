Câmara celebra formatura histórica da nova turma da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu

A manhã de sexta-feira (24) marcou um momento histórico para Foz do Iguaçu. Depois de mais de duas décadas, a cidade voltou a celebrar a formatura de uma nova turma da Guarda Municipal — um símbolo de renovação, compromisso e esperança para a segurança pública.

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu acompanhou de perto essa conquista, representada por seus parlamentares em uma cerimônia repleta de emoção, simbolismo e reconhecimento ao trabalho daqueles que dedicam suas vidas à proteção da comunidade.

Foram 56 novos guardas — 23 mulheres e 33 homens — que agora passam a integrar oficialmente a corporação, fundada em 1994 e amplamente reconhecida pela população iguaçuense pela sua seriedade e credibilidade.

O secretário municipal de Segurança Pública, Paulo Tinoco, abriu o evento destacando o empenho coletivo que tornou esse momento possível.

Ele agradeceu ao prefeito General Silva e Luna por autorizar o tão aguardado curso de formação, atendendo a um pedido antigo da pasta e reforçando o compromisso da atual gestão com a segurança do município.

“Este foi o primeiro curso realizado pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas Municipais e Seguranças Patrimoniais de Foz do Iguaçu. É um marco para a profissionalização e o fortalecimento da nossa Guarda. Honrem com orgulho o juramento que acabaram de proferir”, afirmou o prefeito, emocionado, ao parabenizar os formandos e todos os envolvidos na realização do projeto.

A solenidade contou com a presença de autoridades civis e militares, entre elas o deputado estadual Oziel Batatinha; o presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Debrito (PL); e os vereadores Dr. Ranieri Marchioro (Republicanos), Bosco Foz (PL), Soldado Fruet (PL) e Marcia Bachixte (MDB). Secretários municipais e representantes de diferentes instituições também prestigiaram o evento.

Durante o pronunciamento, o presidente da Câmara, Paulo Debrito, destacou a relevância desse momento para toda a cidade:

“Quem ganha é a nossa população. Há mais de vinte anos esperamos por esse reforço. Hoje são 56 novos guardas que passam a integrar a corporação, garantindo mais segurança para Foz do Iguaçu”, afirmou.

Entre os formandos, o sentimento era de orgulho e gratidão. A nova guarda Jackeline Santos resumiu a emoção do grupo:

“É uma honra vestir essa farda e servir à nossa cidade ao lado dos meus colegas.”

Seu colega Elivelton Teixeira completou:

“Estar aqui hoje é motivo de grande alegria. Vamos honrar com coragem e respeito o nome da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu.”

Com a formatura concluída, os 56 novos agentes começam a atuar já na próxima semana, reforçando o patrulhamento, a prevenção à criminalidade e os serviços de proteção à comunidade.

A última turma havia se formado em 2003. Por isso, esta solenidade representa muito mais do que uma cerimônia: é o renascimento da esperança e a renovação do compromisso de Foz do Iguaçu com a segurança e o bem-estar de todos os seus cidadãos.

Fonte: Câmara de Foz.

