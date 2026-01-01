Guaraqueçaba com investimentos históricos da Itaipu

No coração da Mata Atlântica, onde o Brasil ainda respira sua natureza mais pura, Guaraqueçaba encerra 2025 vivendo uma transformação que há décadas parecia distante.

O município, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade, agora começa a escrever uma nova história: mais digna, mais próspera e mais humana para sua população ribeirinha.

Graças a um conjunto de investimentos da Itaipu Binacional, por meio do programa Itaipu Mais que Energia, cerca de 7 mil moradores estão sendo diretamente beneficiados por obras, equipamentos e projetos que fortalecem a pesca artesanal, garantem água potável, ampliam a segurança alimentar e criam novas oportunidades econômicas.

A entrega oficial dos equipamentos ocorreu nesta segunda-feira (29), em cerimônia na sede da Força Sindical, reunindo moradores, lideranças comunitárias e representantes do Governo Federal e da Itaipu.

Mais de R$ 7 milhões investidos em dignidade, trabalho e futuro

Somando dois editais — 2023 e 2024 —, Guaraqueçaba recebeu mais de R$ 7 milhões em investimentos estruturantes, voltados a necessidades históricas do município.

Entre as principais ações estão:

Obras de drenagem urbana no centro da cidade

Implantação de sistema de água potável na comunidade quilombola do Batuva

Fortalecimento da pesca artesanal

Apoio à agricultura familiar e à segurança alimentar

Revitalização de patrimônio histórico para impulsionar o turismo

O primeiro edital destinou quase R$ 3 milhões para saneamento e abastecimento de água. O segundo, mais de R$ 4 milhões, foi direcionado à pesca, agroindústria e logística de produção.

Para quem vive do mar, os motores significam liberdade

Para os pescadores de Guaraqueçaba, os 96 motores entregues mudam tudo.

“O pescador não tinha condição de comprar. Hoje está recebendo sem custo nenhum. Isso muda a vida de quem vive da pesca”, afirmou Maurício Dias, da Colônia de Pescadores Z-2, que recebeu 52 motores.

Muitos barcos estavam parados por falta de equipamentos ou por motores quebrados. Agora, voltam ao mar — e à renda.

A pescadora Marília dos Santos resume o impacto:

“Não é só para pescar. Agora a gente pode ir ao hospital, buscar ajuda, ir às ilhas. Dá independência.”

Na comunidade de Bertioga, 44 motores vão beneficiar diretamente cerca de 100 famílias.

“É a primeira vez que vemos uma ajuda assim chegar de verdade”, contou Disnei Guimarães, líder comunitário.

Água tratada, saúde protegida

Na comunidade quilombola do Batuva, 42 famílias agora contam com sistema de água potável — uma conquista esperada por décadas.

“Água sempre teve, mas não tratada. Agora temos dignidade”, disse emocionado Ilton Gonçalves, morador há 73 anos da comunidade.

No centro da cidade, as obras de drenagem — já 85% concluídas — estão eliminando valetas a céu aberto, reduzindo focos de dengue e os riscos de alagamentos.

“É uma questão de saúde pública”, explicou a engenheira Andressa Benetti, da prefeitura.

Investimento que gera renda, cultura e turismo

Além da pesca e do saneamento, Guaraqueçaba também recebeu apoio para fortalecer sua identidade cultural e seu potencial turístico.

O histórico Palácio das Águias será restaurado e transformado em centro cultural, impulsionando o turismo sustentável.

Grupos tradicionais, como o Fandango da Barra do Superagui, receberam equipamentos, energia solar e barcos, unindo cultura, renda e preservação ambiental.

Mais do que obras, a Itaipu investe em pessoas

Segundo o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, o impacto vai além da infraestrutura:

“Esses investimentos aumentam a renda, qualificam o trabalho, fortalecem as cooperativas e ampliam o potencial turístico. É desenvolvimento com identidade.”

O prefeito Alessandro Truchinski destacou que, com a regularização do município e o apoio da Itaipu e do Governo Federal, Guaraqueçaba finalmente conseguiu sair do isolamento administrativo e acessar políticas públicas estruturantes.

Guaraqueçaba entra em 2026 com esperança real

Ao final de 2025, o que se vê em Guaraqueçaba é mais do que novos equipamentos ou obras em andamento. É um território que voltou a acreditar no futuro.

Com barcos que voltam ao mar, água limpa nas torneiras, ruas mais seguras e produção organizada, a cidade mostra que é possível unir preservação ambiental, desenvolvimento econômico e justiça social.

Fonte: Imprensa IB.

Saiba mais!