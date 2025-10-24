Mulheres em Movimento: a força feminina transformando espaços de poder

A Itaipu Binacional, por meio de sua Diretoria Jurídica, promoveu nos dias 23 e 24 de outubro o evento “Mulheres em Movimento”, uma iniciativa inspiradora voltada à valorização do protagonismo feminino e ao reconhecimento da contribuição das mulheres nos espaços de poder e decisão.

O encontro aconteceu no Centro de Recepção dos Visitantes (CRV), reunindo nomes de destaque do meio jurídico e institucional em um diálogo potente sobre igualdade, justiça e representatividade.

Dois dias de inspiração e transformação

Durante os dois dias de evento, palestras e mesas de debate abordaram temas essenciais como direitos das mulheres, combate à violência de gênero, fortalecimento do ativismo feminino e promoção de uma sociedade mais justa e diversa.

O encontro integrou as ações dos 21 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher e também celebrou o Dia da Consciência Negra, ampliando a reflexão sobre equidade e respeito à diversidade.

Palestra magna com a desembargadora Rosana Fachin

A abertura contou com a presença do diretor jurídico da Itaipu, Luiz Fernando Delazari, da desembargadora do TJPR Priscilla Placha Sá — coordenadora científica do evento — e de diversas autoridades do Poder Judiciário e Executivo.

A palestra magna foi ministrada pela desembargadora Rosana Fachin, do Tribunal de Justiça do Paraná, que destacou sua atuação na criação das varas de combate à violência contra a mulher no Estado.

“É essencial termos espaços como este, onde se discuta de forma efetiva a violência doméstica, a desigualdade de gênero e o papel da mulher na sociedade. Precisamos ir além das leis — é preciso consciência e participação ativa”, afirmou Rosana Fachin.

Igualdade que inspira mudanças

Para o diretor jurídico Luiz Fernando Delazari, promover debates sobre igualdade de gênero faz parte do compromisso institucional da Itaipu:

“Reunimos aqui mulheres de todo o país para tratar de um tema fundamental para o avanço civilizatório brasileiro — a igualdade de gênero e de oportunidades, e o enfrentamento da violência contra a mulher.”

A coordenadora do Comitê de Prevenção e Enfrentamento aos Assédios, Discriminações e Outras Violências (CADi), Gisele Ricobom, reforçou a importância do evento como símbolo de transformação cultural:

“O ‘Mulheres em Movimento’ traz o sistema judiciário para dentro da Itaipu, fortalecendo um diálogo que ajuda a romper padrões e construir uma cultura de respeito.”

Diversidade de temas e experiências

A coordenadora científica Priscilla Placha Sá destacou a amplitude da programação, que abordou temas contemporâneos e relevantes:

“Falamos sobre direitos das mulheres, representatividade política, viés algorítmico e violência digital. Tivemos ainda uma mesa literária com autoras e pesquisadoras, além de oficinas sobre climatério, menopausa e etarismo. Um recorte amplo e necessário dentro da temática de gênero.”

Um movimento que inspira novas gerações

Mais do que um evento, o Mulheres em Movimento representa uma rede de apoio e conscientização, fortalecendo a voz feminina e incentivando mudanças reais dentro e fora da Itaipu.

A iniciativa reforça que a equidade de gênero não é apenas um ideal — é um caminho coletivo para um futuro mais justo e igualitário.

Fonte: Imprensa IB.

