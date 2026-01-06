Natal da Família da Itaipu

Foz do Iguaçu encerrou 2025 com um dos maiores e mais vibrantes eventos natalinos de sua história. O Natal da Família – Itaipu Mais que Energia, realizado no Gramadão da Vila A, superou todas as expectativas ao receber mais de 130 mil visitantes ao longo de 30 dias — um público 30% acima do previsto.

Mais do que números, o evento consolidou-se como um dos principais símbolos de integração, cultura e desenvolvimento regional, reunindo moradores da Tríplice Fronteira, turistas e famílias inteiras em torno de uma experiência que combinou arte, emoção e pertencimento.

Um Natal que encantou gerações

Durante todo o mês de dezembro, o Gramadão se transformou em um verdadeiro universo natalino.

Uma árvore iluminada com altura equivalente a um prédio de oito andares, mais de 200 mil lâmpadas, cenários temáticos, fanfarras, shows, oficinas criativas e a tradicional Casa do Papai Noel criaram um ambiente que encantou crianças, jovens e idosos.

A Casa do Papai Noel recebeu cerca de 7.200 visitantes, enquanto mais de duas mil crianças participaram de oficinas de arte e pintura facial, reforçando o caráter educativo e familiar do evento.

Impacto econômico que movimentou a cidade

Além do espetáculo cultural, o Natal da Família também impulsionou a economia local. O evento gerou 280 empregos diretos e mais de 560 indiretos. Segundo a Metodologia de Impacto Econômico de Eventos da Fundação Getúlio Vargas (FGV), aproximadamente R$ 10 milhões foram injetados no comércio de Foz do Iguaçu, valor calculado em cenário conservador.

Hotéis, restaurantes, transporte, ambulantes e prestadores de serviço sentiram diretamente o aumento do fluxo de visitantes — um reflexo de como cultura e desenvolvimento caminham juntos.

“Transformamos o Natal em um grande atrativo turístico”

Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, o sucesso do evento mostra que a empresa vai além da geração de energia:

“Os números mostram que conseguimos atrair moradores, visitantes da Tríplice Fronteira e turistas, transformando o Natal no Gramadão em mais um grande atrativo de Foz do Iguaçu. É cultura, integração e desenvolvimento caminhando juntos.”

Abertura emocionante e programação diversa

A abertura oficial, no dia 6 de dezembro, reuniu mais de 28 mil pessoas com o espetáculo “O Natal de Lucca”, inspirado no clássico A Pequena Vendedora de Fósforos, de Hans Christian Andersen. Música, dança, acrobacias aéreas e neve artificial criaram um momento inesquecível para o público.

Ao longo do mês, 15 grupos musicais passaram pelo palco do Gramadão, incluindo o Coral da Itaipu e bandas como Big Santa, Rosa de Samba, Comadre Sebastiana, Caiçara, Inspira Samba, Pétala e Moustache, entre outras.

A cidade se reconhece no evento

O servidor público Aldo Marcelo Barbosa esteve no Gramadão diversas vezes com a família:

“A Itaipu nunca decepciona. Todo ano é esse espetáculo. A gente estava em casa e pensava: vamos lá no Gramadão, porque está lindo e sempre tem algo diferente. Dá vontade que não termine.”

Tradição que atravessa gerações

Segundo Stela Guimarães, chefe da Assessoria de Comunicação Social da Itaipu, o Natal da empresa já faz parte da identidade regional:

“São quase três décadas de Natal da Itaipu. Preparamos tudo com carinho para integrar famílias da região e turistas. Quando desmontamos, fica aquela mistura de saudade e dever cumprido.”

Nesta segunda-feira (5), as equipes iniciaram a desmontagem das estruturas — encerrando um ciclo que marcou o final de 2025 com emoção e beleza.

Natal que chegou aos bairros e municípios lindeiros

Além do Gramadão, a Itaipu levou o espírito natalino para ainda mais perto das pessoas por meio da Carreta-Palco Energia de Natal, que percorreu bairros de Foz do Iguaçu e 11 municípios lindeiros, com 20 apresentações teatrais entre 1º e 21 de dezembro.

Um final de ano que fica na memória

Ao encerrar 2025, o Natal da Família deixa um legado claro: Foz do Iguaçu mostrou que cultura, inclusão e desenvolvimento podem caminhar juntos. E que, quando a cidade se reúne em torno da arte e da celebração, toda a região ganha.

Fonte: Imprensa IB.

